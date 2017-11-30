СМИ: США поставят Украине другой противотанковый комплекс вместо «Джавелинов»

США собираются поставлять Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) TOW, а не более современные Javelin, сообщают украинские СМИ.

«Сообщения в прессе о том, что в полку МВД «Азов» могут быть американские ПТРК Javelin, не соответствуют действительности. Более того, Штаты предоставят Украине противотанковые комплексы TOW, а не Javelin», – сообщает «Укринформ» со ссылкой на источник в Генштабе.

Сообщается, что США могут поставлять вооружение Украине в течение одного года.

В декабре американские СМИ сообщали об одобрении президентом США Дональдом Трампом поставок Украине комплексов Javelin. Ранее СМИ заявляли, что Трамп собирается одобрить поставки на Украину противотанкового оружия на 47 млн долларов.

Сирийские боевики активно применяют американские противотанковые ракетные комплексы TOW - в том числе против техники российского произовдства. К примеру, в июле 2016 года источники сообщали о том, что российский Ми-25 в Сирии был сбит из ПТРК TOW. Также боевики с помощью TOW несколько раз атаковали танк Т-90А, принадлежащий правительственным силам, в сеть попали видео инцидентов. И если против Т-90, судя по видео, данный ПТРК действовал с переменным успехом, то танки более ранних модификаций часто выводил из строя.