На предвыборную кампанию Путина пожертвовали более 100 человек

В избирательный фонд предвыборной кампании действующего главы российского государства Владимира Путина, поступило более ста платежей от физических лиц, сообщила представитель предвыборного штаба Наталья Орлова.

Как сообщает Life.ru, половина от этих платежей поступила в первый день существования фонда, в который на сегодня поступило около 400,2 млн рублей.

Перечисления составляют от 30 рублей до 30-50 тыс. рублей, сообщила Орлова, добавив, что известных фамилий среди перечисливших деньги физлиц нет.

Напомним, к 5 января избирательный фонд Владимира Путина получил более 400 млн рублей. Эта сумма превышает объемы фондов остальных претендентов на президентский пост.