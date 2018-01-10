Финляндия потребовала у России объяснить учащение проверок судов

Руководство Финляндии хочет получить объяснения от России по поводу резкого увеличения количества проверок финских грузовых судов в российских портах.

За последнее время для проверок в России было остановлено семь финских судов, заявил глава департамента финского Агентства транспортной безопасности Юху-Матти Корси, передает ТАСС со ссылкой на STT. По мнению чиновника, причиной усиления проверок стало повышение кораблей из Финляндии в классификации рисков российскими властями без уведомления об этом финской стороны.

Корси отметил, что процесс начался в конце 2017 года, но в Агентство транспортной безопасности не поступало «никаких специальных извещений». Также глава агентства считает, что увеличение числа проверок может быть связано с тем, что в ноябре Финляндия остановила для проверки российское судно из-за утечки нефти.

Суда из Финляндии проверяли в Санкт-Петербурге, Выборге, Усть-Луге и Приморске, сообщила газета Helsingin Sanomat.

Министерство транспорта и связи Финляндии заявило, что страна ожидает ответа от России по причинам и основаниям проверок. «Мы еще не связывались по этому поводу с российской стороной, но следим за развитием событий и готовимся к тому, чтобы мы смогли быстро отреагировать на политическом уровне», – заявил глава департамента министерства Микаэль Нюберг.