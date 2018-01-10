Росстат назвал итоговую инфляцию за 2017 год

Уровень инфляции в России составил 2,5% по итогам 2017 года, сообщила Федеральная служба государственной статистики.

Росстат также обнародовал данные об ускорении роста потребительских цен в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росстат. Уровень роста за месяц повысился с 0,2% до 0,4%.

По итогам декабря большой прирост цен отмечен в Ставропольском крае, республиках Калмыкия и Северная Осетия – 0,9-1%. Сообщается, что в Москве цены за декабрь выросли на 0,4%, с начала года – на 3,8%. В Санкт-Петербурге прирост за месяц составил 0,3%, с начала года – на 3,7%.

Напомним, в ноябре 2017 года газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала про недоверие россиян к низкому уровню инфляции. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что в 2017 году инфляция в России составит чуть более 3%, назвав такой показатель «рекордно низким».