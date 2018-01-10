У российских границ провел разведку самолет ВВС Швеции

У границ Калининградской области в среду очередной разведывательный полет совершил шведский военный самолет, следует из мониторинговых данных западных авиаресурсов.

Самолет-разведчик Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623, вылетевший с авиабазы Малмен возле города Линчепинг, более двух часов курсировал приблизительно в 80 километрах от побережья Калининградской области на высоте около 13 километров, передает «Интерфакс».

Также вблизи российских берегов на юге Балтики в среду совершил полет патрульный самолет ВМС Германии P-3C Orion.

Накануне длительный разведывательный полет возле границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей совершил самолет американских ВВС RC-135W.