Суд признал иноагентом и ликвидировал профсоюз «Рабочая ассоциация»

Горсуд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о признании иностранным агентом и ликвидации как юридического лица Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА).

Как сообщили в объединенной пресс-службы судов Петербурга, поводом для пресечения деятельности рабочего профсоюза прокуратура сочла «ведение организацией политической деятельности, сбор подписей с целью изменения действующего законодательства, наличие иностранного финансирования», передает «Интерфакс».

«Суд требования истца удовлетворил в полном объеме», – отмечается в сообщении.

Как говорится на сайте МПРА, профсоюз позиционирует себя как «полностью независимый от работодателей и государства».

Организация была создана в 2006 году рабочими, объединенными в профсоюзы завода «Форд» во Всеволожске Ленинградской области и АвтоВАЗа в Самарской области.

В МПРА входят рабочие 16 автопредприятий, профсоюз является членской организацией Конфедерации труда России (КТР) и глобального профсоюза IndustriALL.

МПРА получил всероссийскую известность и международное признание в 2007 году после успешной забастовки на заводе «Форд». После этого профсоюзу удалось добиться заключения выгодных для трудящихся коллективных договоров на заводах «Форд», «Фольксваген» и «Бентелер аутомотив».