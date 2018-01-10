В Англии рассказали, как на судьбу форварда «Манчестер Юнайтед» повлиял шаман вуду

Из-за предсказания вуду нападающий сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку отказался продлевать контракт с английским «Эвертоном», сообщил владелец клуба Фархад Мошири в интервью The Guardian.

По словам Мошири, он два сезона потратил в попытках удержать Лукаку, разговаривая с его агентом, с самим футболистом и даже с его матерью. Прошлым летом стало известно, что форвард хочет перейти в «Челси» и ему предлагали лучшие условия в «Эвертоне», но футболист не остался, передает «Интерфакс».

Тем не менее, стороны достигли соглашения и агент Лукаку отправился в офис «Эвертона» для подписания контракта, но как отметил Мошери, в итоге Ромелу рассказал, что был на паломничестве в Африке. Там шаман вуду предсказал, что Лукаку следует переходить в «Челси».

Летом прошлого года Ромелу Лукаку покинул «Эвертон», но перешел не в «Челси», а в «Манчестер Юнайтед».

Профессиональную карьеру Лукаку начал в 2009 году в бельгийском «Андерлехте», а в 2011 году перешел в лондонский «Челси», в составе которого провел несколько матчей. С 2014 года подписал контракт с «Эвертоном».