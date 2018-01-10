Минобороны скорректирует планы с учетом изменений в мире

Минобороны скорректирует планы своей работы в связи с изменением военно-политической обстановки в мире, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства.

«Следует продолжить мониторинг военно-политической обстановки в мире и вносить коррективы в планы работы с учетом происходящих изменений», – заявил Шойгу, добавив, что важным аспектом работы министерства должно оставаться международное военное сотрудничество.

Кроме того, Шойгу заявил, что доля современного вооружения в ядерной триаде России к 2021 году должна вырасти как минимум до 90%, передает РИА «Новости».

«Основной упор необходимо сделать на дальнейшем развитии стратегических ядерных сил. К 2021 году доля современного вооружения в ядерной триаде России должна составлять не менее 90%», – сказал Шойгу.

По его словам, требуется значительно повысить мобильность войск в части логистики, переброски и снабжения, продолжить наращивать потенциал сил специальных операций, а также повышать боевые возможности ВДВ.

В целом, как сообщалось, Минобороны планирует к 2021 году довести долю современного оружия и техники в ВС России до 70%. По итогам 2017 года этот показатель составил около 60%.

Тем временем The Washington Post сообщает, что спустя 30 лет после подписания США и СССР договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Москва и Вашингтон снова начинают гонку вооружений.