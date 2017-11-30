Путин назначил нового посла в Германии

Президент Владимир Путин назначил Сергея Нечаева послом России в Германии и освободил от этой должности Владимира Гринина.

«Назначить Нечаева Сергея Юрьевича чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Федеративной Республике Германия», – говорится в указе президента на официальном интернет-портале правовой информации.

Сергей Нечаев родился в 1953 году, окончил МГУ им. Ломоносова и Дипломатическую академию МИД России. Владеет немецким и английским языками. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Почетный работник МИД России, награжден орденом Дружбы.

Почти вся карьера Нечаева связана с работой посольства России в Германии. В 2001-2003 годах он был генеральным консулом России в Бонне. В 2004–2007 годах ­– заместителем директора Третьего Европейского департамента. В 2007–2010 годах Нечаев – директор Третьего Европейского департамента, с 2010 по 2015 год – чрезвычайный и полномочный посол России в Австрии. С 24 августа 2015 был директором Третьего Европейского департамента.

В августе источники в российских дипломатических кругах говорили, что посол России в Германии Владимир Гринин будет вынужден выйти на пенсию в связи с достижением 70-летнего возраста.

Кроме того, Путин назначил новым послом в Уругвае и наблюдателем России при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству Николая Софинского. Соответствующий указ опубликован на официальном-интернет портале правовой информации.

Ранее этот пост занимал Алексей Лабецкий, освобожденный президентом от исполнения обязанностей.