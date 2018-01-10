Песков переадресовал МВД вопрос о задержании главы чеченского «Мемориала»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал правоохранительным органам вопрос о ситуации с задержанием в Чечне руководителя местного представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева.

«Это надо у правоохранительных органов спрашивать, там же есть конкретное обвинение, поэтому я здесь никак не могу прокомментировать», – заявил Песков, отвечая на вопрос о том, как он может прокомментировать ситуацию с задержанием Титиева, передает РИА «Новости».

«Мемориал» сообщил о задержании Титиева во вторник. Пресс-служба МВД по Чечне сообщила, что Титиев направлен на медосвидетельствование после того, как в его машине полицейские нашли марихуану.

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов не исключил, что наркотики могли быть подброшены в машину Титиева.