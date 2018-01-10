ФАС продлила операторам связи срок отмены роуминга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила срок исполнения предупреждения по внутрисетевому роумингу для операторов «большой четверки», сообщили в пресс-службе ведомства.

Для «Мегафона», МТС и «Вымпелкома» срок продлен до 31 января, а для Tele2 – до 31 мая, передает РИА «Новости».

Напомним, в августе ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов «большой четверки» за высокие цены на услуги связи в национальном роуминге.

В конце декабря в ФАС сообщили, что планируют продлить операторам срок исполнения предупреждения по внутрисетевому роумингу.