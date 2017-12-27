ФАС продлила срок исполнения предупреждения по роумингу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует продлить срок исполнения предупреждения по внутрисетевому роумингу до 31 января 2018 года, заявил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

«В настоящее время операторы связи готовят предложения по снижению тарифов на услуги связи в роуминге (внутрисетевом) Некоторые операторы уже сделали анонсы о снижении, от других операторов мы ожидаем таких анонсов. Мы планируем продлить срок исполнения нашего предупреждения для трех операторов связи до 31 января 2018 года», – передает РИА «Новости» слова Голомолзина.

Он сообщил также, что ФАС планирует завершить рассмотрение дел по национальному роумингу в январе 2018 года.

«Мы ожидаем, что в январе эти дела завершатся. Уже есть первые результаты. Сейчас компания «Вымпелком» объявила о снижении тарифов на услуги связи в национальном роуминге, эти тарифы в полной мере отвечают экономической обоснованности. Они установлены на уровне близком к тем, что установлены для абонентов в домашнем регионе. В первую очередь, это благоприятно скажется на поездках абонентов на территорию Республики Крым и Севастополя», – передает ТАСС слова Голомолзина.

Замглавы ФАС отметил, что ведомства ожидает предложения по тарифам от остальных операторов. Если они не предоставят новые тарифы, ФАС вынесет в отношении них предписание и может изъять необоснованно полученный доход у недобросовестных операторов связи.

Напомним, в августе ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов «большой четврки» за монопольно высокие цены на услуги связи в национальном роуминге. Операторы согласились снизить цены в роуминге.

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров сообщил, что российские операторы связи уже начали поэтапный отказ от роуминга.