Названы сроки начала проектирования эсминца «Лидер»

Техническое проектирование перспективного эсминца «Лидер» планируется начать после 2020 года, постройкой корабля займется судостроительный завод «Северная верфь», сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Техническое проектирование эсминца «Лидер» с атомной энергетической установкой начнется после 2020 года, ориентировочный срок начала постройки головного корабля - 2025 год», – передает ТАСС слова источника.

Он отметил также, что «Северная верфь» сначала построит два вертолетоносца, после чего займется постройкой эсминцев.

Напомним, 23 августа вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Игорь Пономарев сообщил, что Минобороны утвердило эскиз перспективного эсминца «Лидер».

Сообщалось также, что эскизный проект перспективного эсминца для ВМФ «Лидер» утвержден Минобороны с ядерной энергетической установкой.

Проект эсминца «Лидер» разработан Северным проектно-конструкторским бюро под номером 23560. Эскизный проект эсминца находился в Минобороны с весны 2016 года.