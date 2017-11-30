Сценарий возможной войны с КНДР напомнил американскому генералу «Игру престолов»

Развитие событий на Корейском полуострове в случае войны будет «эпическим», оно напоминало бы известный телесериал «Игра престолов», заявил командующий морскими пехотинцами США генерал Роберт Неллер.

Американский генерал отметил, что в результате войны на Корейском полуострове пострадает «множество людей», передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Military.

По его словам, сценарий войны на Корейском полуострове не будет похож на последние современные боевые действия, которые разворачиваются преимущественно в пустынных местностях.

Неллер выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты будут иметь преимущество в случае конфликта с Северной Кореей, несмотря на серьезные трудности. «Мы обладаем определенными возможностями, которых нет у северокорейцев», – указал генерал.

Он добавил, что вооруженный конфликт на Корейском полуострове в случае его возникновения будет «эпическим».

Ранее бывшие и действующие сотрудники ЦРУ и других спецслужб США заявили, что ситуация с ракетно-ядерной программой КНДР стала одним из крупнейших просчетов американской разведки.