США перебросили в Европу три способных нести ядерное оружие бомбардировщика

Во вторник США перебросили на передовые авиабазы в Великобритании три стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерное оружие, свидетельствуют британские специализированные сайты, отслеживающие перемещение военной авиации.

По данным порталов, на авиабазе подскока Фэрфорд в Англии совершили посадку два американских бомбардировщика с бортовыми номерами 60-0009 и 60-0005 и позывными MYTEE52 и MYTEE51.

Еще один бомбардировщик с бортовым номером 60-0012 и позывным MYTEE53 совершил посадку на британской авиабазе Милденхолл из-за плохих погодных условий, передает «Интерфакс».

В июне американские бомбардировщики B-52H, базировавшиеся в штате Луизиана, и 800 летчиков прибыли в Великобританию для участия в учениях. Москва заявила, что рассматривает это как «дестабилизирующий шаг».