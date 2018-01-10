ВБ: Мировая экономика в этом году вырастет до пика после кризиса 2008-го

В этом году мировая экономика впервые с финансового кризиса 2008 года достигнет наивысшей точки роста, сообщила ведущий автор январского прогноза Всемирного банка Global Economic Prospects Франческа Онсорг.

По прогнозу ВБ, в 2018 году мировой ВВП вырастет на 3,1% вместо ранее ожидавшихся 2,9%, а через год составит 3% вместо 2,9%, передает РИА «Новости».

Факторами роста мирового ВВП названы увеличение объема инвестиций, промышленного производства, а также торговли.

Онсорг отметила, что на последующее десятилетие прогнозы Всемирного банка не так оптимистичны. По ее словам, мировая экономика будет замедляться из-за цикличной природой экономики. Потенциальный рост мировой экономики в следующее десятилетие может составить около 2,3%. Она сказала, что потенциальный рост будет полтора процентных пункта ниже, чем в десятилетие, предшествовавшее мировому финансовому кризису.

Весной прошлого года директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявляла, что процесс восстановления глобального экономического роста после кризиса 2008 года преодолел переломный момент.