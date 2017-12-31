Трамп похвастался «историческими успехами» коалиции в Ираке и Сирии

Возглавляемая США международная коалиция «отвоевала» у боевиков террористической группировки «Исламское государство*» в Сирии и Ираке «почти 100 процентов» захваченной ими территории, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГ*», – провозгласил Трамп, слова которого передает РИА «Новости».

После заявления российского лидера Владимира Путина России о победе над ИГ в Сирии на Западе стали утверждать, что основной вклад в разгром группировки в этой стране якобы внесла коалиция США. Так, Трамп ранее заявлял, что США «победили» «Исламское государство*» в Сирии и Ираке, а теперь преследуют их в других районах.

Российские власти раскритиковали заявления западных партнеров о победе в Сирии и призвали Вашингтон прекратить «приписывать себе чужие победы».