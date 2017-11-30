Рябков: Россия учтет при военном планировании размещенные в Японии ПРО

Россия будет учитывать в своем военном планировании размещение в Японии системы ПРО, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Развертывание ПРО на восточных рубежах России создает «новую ситуацию», которая не может не учитываться в российском военном планировании, передает ТАСС слова Рябкова.

Также замминистра иностранных дел России в очередной раз призвал Японию «взвесить, в их ли интересах (в интересах японских властей – прим. ВЗГЛЯД) становиться соучастниками нарушения ДРСМД».

Ранее в МИД России назвали размещение американской ПРО на территории Японии нарушением Договора РСМД.

В Вашингтоне, в свою очередь, не увидели в этом нарушения Договора и заявили, что Россия якобы пытается «отвлечь внимание от собственных чрезвычайно явных нарушений».