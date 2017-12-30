Пробка длиной в 20 км образовалась на подмосковной трассе

На федеральной автодороге М-7 «Волга» в Орехово-Зуевском районе Московской области в сторону Нижнего Новгорода образовалась пробка длиной не меньше 20 километров.

Причиной образования пробки послужил капитальной ремонт трассы на границе Московской и Владимирской областей, передает РИА «Новости».

Общая длина ремонтируемого участка дороги составляет четыре километра.

В пробке застряли тысячи автомобилей, среди которых много фур. Движение на ремонтируемом участке осуществляется по двум полосам из четырех.