Ангольский спутник вышел в точку стояния на геостационарной орбите

Ангольский спутник AngoSat-1 успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите.

После запуска аппарата возникли проблемы из-за «нестыковки» российских и французских регламентов, однако сейчас связь со спутником налажена, передает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Напомним, ракета-носитель «Зенит-3Ф» с разгонным блоком «Фрегат» и первым национальным спутником связи Анголы AngoSat-1 был запущен 26 декабря с космодрома Байконур. Позже он перестал выходить на связь.

Позже, 28 декабря, связь с аппаратом была установлена.