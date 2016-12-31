Киев признал наличие уголовников среди освобожденных по обмену «героев»

Советник президента Украины Юрий Бирюков признал наличие уголовников среди освобожденных в результате обмена с ДНР и ЛНР украинских военнослужащих.

«Все службы, ведомства, группы и так далее – все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все «героические герои». Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей», – написал Бирюков в своем Facebook.

Бирюков также подчеркнул, что подсудимые не получат выплату единоразовой материальной помощи до окончательного решения суда.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко попытался превратить обмен пленных в свою пиар-акцию. Облаченный в камуфяжную форму, он лично встречал освобожденных, о чем его канцелярия тут же отчитывалась в соцсетях.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обмене пленными между ДНР и ЛНР с одной стороны и Украиной – с другой. В общей сложности Донецк передал украинской стороне 58 пленных, а получил 165. Луганск отдал 16 человек, а вернул 74.