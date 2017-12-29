Турция собралась обслуживать С-400 собственными силами

Зенитные ракетные комплексы С-400 будут обслуживаться персоналом турецкой стороны, сообщает секретариат оборонной промышленности Турции.

«Первая поставка будет осуществлена в первом квартале 2020 года. Контроль будет осуществляться генштабом Турции, а обслуживание систем – турецким персоналом», – говорится в заявлении секретариата, передает РИА «Новости».

В документе подчеркивается, что Турция приобретает у России две батареи С-400.

В пятницу сообщалось, что Россия и Турция подписали кредитное соглашение по поставке ЗРК С-400.

27 декабря стало известно, что Анкара полностью согласовала с Москвой договоренность о приобретении четырех дивизионов ЗРК С-400.