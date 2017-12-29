Чистая прибыль Роскосмоса за год выросла в четыре раза

В 2017 году чистая прибыль Роскосмоса, по предварительным подсчетам, увеличилась в четыре раза, сообщает госкорпорация.

«По предварительному прогнозу, чистая прибыль предприятий, входящих в периметр госкорпорации Роскосмос, в 2017 году в четыре раза превысит показатель 2016 года и составит порядка 13 млрд рублей», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что необходимость структурных изменений в Роскосмосе анализируется. Об этом было заявлено после того, как в Роскосмосе сообщили, что гендиректора ЦНИИмаш, РКЦ «Прогресс», НПО им. Лавочкина, НПЦ АП и «ВНИИЭМ» получат выговоры за нештатный запуск с космодрома Восточный.