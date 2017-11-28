Главам космических компаний за провал запуска с Восточного объявят выговоры

Гендиректора ЦНИИмаш, РКЦ «Прогресс», НПО имени Лавочкина, НПЦ АП и «ВНИИЭМ» получат выговоры за нештатный запуск с космодрома Восточного, сообщает Роскосмос.

Должностные лица госкорпорации Роскосмос и головные предприятия-разработчики, отвечающие за создание космического комплекса и его составных частей, не приняли исчерпывающие меры к обеспечению должного контроля и координации работ, говрится в пресс-релизе Роскосмоса.

«Все это в совокупности способствовало тому, что факторы, сочетание которых привело к нештатному завершению миссии, остались невыявленными при подготовке к запуску», – подчеркнули в госкорпорации.

В итоге за ненадлежащее исполнение руководителями возложенных на них обязанностей комиссия госкорпорации рекомендовала применить выговоры исполнительному директору Роскосмоса по средствам выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрею Мазурину; директору департамента обеспечения качества и надежности Роскосмоса Виктору Чапоргину, гендиректору ФГУП «ЦНИИмаш» Олегу Горшкову, гендиректору АО «РКЦ «Прогресс» Александру Кирилину, гендиректору ФГУП «НПО им. Лавочкина» Сергею Лемешевскому, гендиректору ФГУП «НПЦАП им. Пилюгина» Ефиму Межирицкому и гендиректору АО «Корпорация ВНИИЭМ» Леониду Макриденко.

В соответствии с выводами аварийной комиссии по итогу запуска 28 ноября 2017 года с космодрома Восточный космического аппарата «Метеор-М» и попутной нагрузки, причина аварийной ситуации –несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока «Фрегат».

В среду вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что ракету-носитель «Союз-2.1б», которая стартовала с космодрома Восточный и не смогла вывести в космос спутник «Метеор-М», планировалось запустить с космодрома Байконур.

Напомним, 28 ноября Роскосмос признал неудачу с запуском спутника «Метеор-М», которого ракета-носителя «Союз-2.1б» должна была вывести на целевую орбиту. Как заявил первый заместитель гендиректора Роскосмоса Александр Иванов, авария разгонного блока «Фрегат» с 19 спутниками произошла из-за того, что система управления блока рассчитала вращение не в ту сторону.