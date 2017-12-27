Рогозин: Неудачно запущенная с Восточного ракета была настроена под Байконур

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что ракету-носитель «Союз-2.1б», которая стартовала с космодрома Восточный и не смогла вывести в космос спутник «Метеор- М», планировалось запустить с космодрома Байконур.

«Настройки действительно были под Байконур: не посчитали азимут», – сообщил Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

Рогозин отметил, что выводы комиссии по расследованию обстоятельств ЧП будут жесткими и объективными. По его словам, комиссия представит выводы президенту России Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву.

Вице-премьер заявил, что не принимает в качестве оправданий неудачного пуска ссылки на «софт, который делали 20 лет назад».

Также вице-премьер подчеркнул, что в руководстве Роскосмоса есть системные ошибки. «А чего тогда делали последние 20 лет коллеги, которые за это отвечают?», – недоумевал Рогозин.

По его словам, случился системный сбой в понимании того, какие работы нужно было провести на новом космодроме Восточный.

«Если раньше был просто производственный брак недопустимый и после этого была введена необходимая дисциплина на предприятиях, то здесь космодром сработал идеально, ракета-носитель – прекрасно, исправный разгонный блок и рабочая полезная нагрузка. Но все вместе оказалось – один портной шьет карман, другой – лацкан, а костюмчик не получился», – отметил Рогозин.

Вместе с тем вице-премьер выразил надежду, что Роскосмос проведет работу над ошибками и «будет догонять по уровню ответственности и комплексного подхода остальные отрасли, которые с ним тесно связаны».

Напомним, в конце ноября Роскосмос признал неудачу с запуском спутника «Метеор-М», которого ракета-носителя «Союз-2.1б» должна была вывести на целевую орбиту.