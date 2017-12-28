Кремль ответил на вопрос об изменениях в Роскосмосе после ряда ЧП

Необходимость структурных изменений в Роскосмосе анализируется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ситуация анализируется, она, безусловно, требует анализа», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, требует ли структурных изменений в Роскосмосе череда ЧП при запусках космических аппаратов.

Напомним, ранее в Роскосмосе сообщили, что гендиректора ЦНИИмаш, РКЦ «Прогресс», НПО им. Лавочкина, НПЦ АП и «ВНИИЭМ» получат выговоры за нештатный запуск с космодрома Восточный.