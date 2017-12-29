После твита о «никчемности» французские полицейские подали в суд на актера Кассовица

На актера и режиссера Матье Кассовица полицейские из французского города Нант подали в суд за то, что он нелестно отозвался о работе правоохранительных органов страны, сообщил представитель профсоюза полиции Alliance Тьерри Спитц.

Отмечается, что иски против Кассовица за «тяжкое оскорбление» в индивидуальном порядке подали не менее семи полицейских, передает РИА «Новости».

Инициативу подержал гендиректор национальной полиции Эрик Морван. «Сотрудники полиции Нанта подали в суд за оскорбление на господина Кассовица, я всецело поддерживаю их решение», – написал Морван в Twitter.

В ответ на иски Кассовиц заявил, что «подумываем подать в суд за трату наших налогов с целью... сойти за героев», которым «следовало бы подать в суд не за оскорбление, а за ущемление их гордыни».

Напомним, в субботу, 23 декабря, в больнице Сан-Жак в городе Нант прошла спецоперация по изъятию наркотиков, в которой приняли участие 34 человека. Силовики заблокировали три здания медучреждения, после чего в палате одного из пациентов полиции удалось обнаружить семь граммов конопли. О результатах операции полиция сообщила в Twitter. В ответ пользователи обрушились с критикой на правоохранительные органы. В их числе был и Матье Кассовиц, назвавший полицейских «никчемным сборищем».