В Сети высмеяли французскую полицию за операцию по изъятию 7 граммов конопли

Пользователи Twitter высмеяли масштабную операцию полиции по изъятию семи граммов конопли в одной из больниц на западе страны; в мероприятии задействовали 34 человека и две специальные собаки.

В ходе операции полицейские перекрыли три корпуса медицинского учреждения. В итоге им удалось обнаружить всего семь граммов конопли в палате одного из пациентов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на микроблог полиции города Нант в Twitter.

Пользователи социальной сети высмеяли полицейских за масштаб незначительной, по их мнению, операции.

Так, например, известный французский режиссер и актер Матье Кассовиц назвал задействованных стражей порядка «отважным, но бесполезным отрядом».

Правоохранители, в свою очередь, сочли критику неприемлемой, заявив, что отчет о проделанной работе в Twitter нужен «только для того, чтобы подвести итоги операции, которая была проведена по распоряжению прокурора республики и при согласии руководства больницы».