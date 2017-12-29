Экс-главу Росграницы признали виновным по делу о мошенничестве

Мещанский суд Москвы признал виновным в хищении почти 500 млн рублей бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова и восемь других фигурантов дела.

Чтение приговора в настоящее время продолжается, передает РИА «Новости».

Прокурор в ходе прений сторон попросил признать виновным и приговорить Безделова к 10 годам колонии, для его экс-заместителя Бориса Хайтовича гособвинение просит девять лет колонии. Остальным фигурантам дела прокурор попросил от трех до восьми лет колонии.

По данным следствия, речь идет о хищении бюджетных денежных средств на общую сумму более 490 млн рублей, выделенных государством на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через государственную границу России.

По версии следствия, Безделов в 2009 году вместе с руководителем ФГУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество, с сентября 2009 года по май 2013 года они похитили и легализовали более 490 миллионов рублей.

В сентябре по делу о хищениях в Росгранице был заявлен гражданский иск «Национальной страховой группы» на сумму в размере 823 млн рублей.

Также, по данным следователей, к преступной деятельности Безделов привлек своего заместителя Бориса Хайтовича и ряд руководящих сотрудников Росгранстроя и генеральных директоров подконтрольных коммерческих организаций.

Уголовное дело в отношении семи предполагаемых соучастников Безделова в настоящее находится на рассмотрении в суде, еще двое из них уже осуждены к длительным срокам лишения свободы. Сенкевич скрылся от суда и находится в федеральном розыске. Сам Безделов длительное время скрывался от следствия и только в апреле этого года был экстрадирован в Россию из Италии.