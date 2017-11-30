Власти Москвы рассказали о спровоцировавшей ДТП с автобусом машине

Автомобиль, который, по предварительным данным, спровоцировал ДТП с автобусом на северо-западе Москвы, имел лицензию на таксомоторные перевозки, сообщил столичный департамент транспорта.

«На автомобиль выдана лицензия на осуществление таксомоторной деятельности. Лицензия выдана в Московской области», – говорится в сообщении департамента в Twitter.

На автомобиль выдана лицензия на осуществление таксомоторной деятельности. Лицензия выдана в Московской области pic.twitter.com/OXJisdFcME — Московский транспорт (@DtRoad) 29 декабря 2017 г.

Ранее собщалось, что водитель автомобиля, который врезался в автобус на северо-западе Москвы, задержан. В пятницу утром у метро «Сходненская» автобус совершил наезд на остановку после того, как в него, по предварительным данным, врезался автомобиль. При наезде автобус полностью снес остановку. По предварительным данным, пострадали три человека.