Задержан предполагаемый виновник ДТП у метро «Сходненская»

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29 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 17:27  |  vz.ru
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Нефтегазовая отрасль одержала в 2017-м несколько важных побед

Две главные нефтегазовые победы России – нефть выше 60 долларов и победа в споре с Украиной Фото: Светлана Майорова/ТАСС
Уходящий 2017 год был богат на события в важнейшей для России нефтегазовой отрасли. Главным энергетическим итогом стало повышение мировых цен на нефть, к чему приложила руку и Москва. Основная же дискуссия на газовом рынке развернулась вокруг трубопроводных проектов Газпрома в Европе. Не менее важно и то, что поставлена точка в одном из ключевых энергетических споров России и Украины. Подробности...
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Названы самые яркие высказывания Путина за 2017 год

Некоторые выражения Владимира Путина становятся классикой жанраФото: Сергей Бобылев/ТАСС
«У него такое бесчисленное количество цитат!» – экспертам было непросто выбрать самые яркие высказывания Владимира Путина в 2017 году. Российский президент относится к тому небольшому числу людей, чьи выражения становятся крылатыми. О чем говорил Путин и какие слова произвели самое сильное впечатление на профессиональную аудиторию? Подробности...
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Новый глава РАН отверг призыв сотен ученых вернуть им «советское время»

Академическая верхушка отвергла призыв сотен ученых воротить им «советские порядки»Фото: Nataliya Sadovskaya
Президент Академии наук Александр Сергеев отказался устраивать конфликт с чиновниками из ФАНО вопреки призыву 400 ученых, подписантов открытого письма Путину. Фрондирующие авторы письма заявили газете ВЗГЛЯД, что требуют вернуть их в «советское время», когда ученые могли свободно развивать фундаментальную науку. Подробности...
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«Экономическое чудо» Трампа грозит оказаться «пузырем»

«Мы стоим на пороге нового экономического чуда», – заявил Трамп Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Единственными очевидными успехами Дональда Трампа на президентском посту стали экономические, их признает даже Владимир Путин. Америке обещаны «чудо» и новая «золотая эра», но все это отнюдь не значит, что структурные проблемы американской экономики близки к разрешению. И очень может быть, что Трамп опять себя перехваливает. Подробности...
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Второе ЧП с автобусом в Москве подняло ряд острых вопросов

Кто виновен в аварии – водитель автобуса или «подрезавший» его таксист – еще предстоит выяснитьФото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Москве у метро «Сходненская» автобус вылетел на остановку, где сбил трех человек. Вторая за неделю авария с общественным транспортом в столице на этот раз оказалась спровоцирована таксистом-частником и, к счастью, обошлась без жертв. После двух резонансных ДТП вновь возникли вопросы и о качестве подготовки водителей автобусов, и о поведении таксистов на дорогах, и о защите пешеходного пространства. Подробности...
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Семь ключевых тенденций наступающего года в России и в мире

Эдуард Биров, журналист
Политические прогнозы в эпоху трансформации глобального миропорядка не менее надежны, чем нынешний прогноз погоды: пообещают снег – жди дождя, если солнце – жди бури. Тем не менее попробую предположить, какие вызовы, тенденции и события ждут нас в 2018 году. Подробности...
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Почему за нас додумывает белорусский прокурор?

Татьяна Шабаева, журналист, переводчик
Речь ведь идет о публикациях не в белорусских, а в российских СМИ. Почему Россия не заявит о своем праве на собственную оценку публикуемых в России материалов? Где российская сторона? Чего она хочет? Какие у нее интересы? Подробности...
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Главный секрет устойчивости нынешней российской власти

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Еще месяц назад общим мнением по поводу предстоящей президентской кампании была уверенность в том, что она будет крайне скучной. Вместо этого споры идут до хрипоты, а горячие головы стали допускать возможность второго тура. Подробности...
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      В ожидании новогодних праздников города мира оригинально украшают площади, здания и готовят яркую иллюминацию. Супружеская пара Мануэла и Джулс Самлан, одетые как рождественская елка и Санта-Клаус, вышли прогуляться по торговой улице Нойхаузерштрассе в центре Мюнхена
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        • Нет, но, думаю, таких достаточно

        • Нет

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          Задержан предполагаемый виновник ДТП у метро «Сходненская»

             29 декабря 2017, 11:10
          Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

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          Водитель автомобиля, въехавшего в автобус, после чего тот врезался в остановку на северо-западе Москвы, задержан, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

          «Предварительный виновник ДТП. Водитель задержан», – говорится в сообщении на странице департамента транспорта Москвы в Twitter, к которому прикреплено фото автомобиля черного цвета с разбитой задней фарой и зеленой краской, оставшейся на корпусе после столкновения с автобусом.

          В департаменте отметили, что на автомобиль в Московской области выдана лицензия на осуществление таксомоторной деятельности.

          Как сообщил, в свою очередь, ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов, водитель автомобиля Daewoo Nexia в данный момент дает показания. По словам Титова, с места ДТП он не скрывался.

          Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин поручил тщательно разобраться с причинами аварии с участием автобуса на северо-западе Москвы.

          «Троим пострадавшим на остановке у метро «Сходненская» оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения», – написал столичный градоначальник в Twitter.

          В то же время Следственный комитет в связи с ДТП возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает РИА «Новости».

          ДТП произошло в пятницу утром у метро «Сходненская». Автобус совершил наезд на остановку после того, как в него, по предварительным данным, врезался автомобиль. При наезде автобус полностью снес остановку. По предварительным данным, пострадали три человека.

          Инцидент произошел спустя несколько дней после трагедии на станции метро «Славянский бульвар», где автобус въехал в пешеходный переход и погибли четыре человека


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