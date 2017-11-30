Задержан предполагаемый виновник ДТП у метро «Сходненская»

Водитель автомобиля, въехавшего в автобус, после чего тот врезался в остановку на северо-западе Москвы, задержан, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

«Предварительный виновник ДТП. Водитель задержан», – говорится в сообщении на странице департамента транспорта Москвы в Twitter, к которому прикреплено фото автомобиля черного цвета с разбитой задней фарой и зеленой краской, оставшейся на корпусе после столкновения с автобусом.

В департаменте отметили, что на автомобиль в Московской области выдана лицензия на осуществление таксомоторной деятельности.

На автомобиль выдана лицензия на осуществление таксомоторной деятельности. Лицензия выдана в Московской области pic.twitter.com/OXJisdFcME — Московский транспорт (@DtRoad) 29 декабря 2017 г.

Как сообщил, в свою очередь, ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов, водитель автомобиля Daewoo Nexia в данный момент дает показания. По словам Титова, с места ДТП он не скрывался.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин поручил тщательно разобраться с причинами аварии с участием автобуса на северо-западе Москвы.

«Троим пострадавшим на остановке у метро «Сходненская» оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения», – написал столичный градоначальник в Twitter.

В то же время Следственный комитет в связи с ДТП возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает РИА «Новости».

ДТП произошло в пятницу утром у метро «Сходненская». Автобус совершил наезд на остановку после того, как в него, по предварительным данным, врезался автомобиль. При наезде автобус полностью снес остановку. По предварительным данным, пострадали три человека.