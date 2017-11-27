Убийство пауэрлифтера Драчева объяснили «хулиганскими побуждениями»

Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанина Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева, сообщили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, обвинение предъявлено по статье «Убийство из хулиганских побуждений», передает «Интерфакс».

В краевой прокуратуре сообщили, что уголовное дело в отношении Аллахверанова направлено в суд. Отмечается, что максимальное наказание по статье – пожизненное лишение свободы, передает РИА «Новости».

По версии следствия, обвиняемый, обладающий навыками рукопашного боя и желавший продемонстрировать свое физическое превосходство, спровоцировал конфликт со случайно оказавшимся рядом ранее ему незнакомым спортсменом. Во время драки в центре Хабаровска 20 августа 2017 года Драчев потерял сознание, позже он скончался в больнице.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о конфликте в Хабаровске, в результате которого погиб спортсмен-пауэрлифтер Андрей Драчев.

Сообщалось также, что наблюдавшего за убийством спортсмена полицейского отдали под суд в Хабаровске.