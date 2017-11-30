Мутко заявил об уходе с поста главы оргкомитета ЧМ-2018 в России

Вице-премьер России Виталий Мутко сообщил, что председателем оргкомитета чемпионата мира по футболу теперь будет нынешний гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин, а он сосредоточится на работе в правительстве.

«Сорокин будет председателем оргкомитета «Россия-2018», я сосредоточусь на работе в правительстве. Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА. Работы еще много, но абсолютно уверен, что будет все подготовлено в срок и 30 мая передадим все документы в ФИФА», – заявил Мутко, передает «Р-Спорт».

Ранее Мутко заявлял, что готов покинуть пост главы оргкомитета чемпионата, однако этот вопрос, по его мнению, находился в компетенции высшего руководства страны.

В понедельник стало известно, что Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС на шесть месяцев из-за судебных разбирательств.