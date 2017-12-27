Полиция подтвердила побег Аверьянова с фабрики «Меньшевик»

Спецназ проверил всю территорию московской фабрики «Меньшевик», однако бывшего директора Илью Аверьянова не нашел, зона поиска расширена, сообщили в ГУ МВД по российской столице.

«Полицией и Росгвардией завершена проверка территории и помещений фабрики «Меньшевик». В настоящее время зона поиска мужчины … расширена. Мероприятия по его розыску и задержанию продолжаются», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

По данным Telegram-канала Mash, специалисты МВД Москвы смогли вступить в переговоры с Аверьяновым по мобильному телефону.

Ранее источники также сообщали, что Аверьянов, который в среду утром открыл стрельбу на фабрике «Меньшевик» из карабина «Сайга», покинул здание. Теперь правоохранители намерены устанавливать местонахождение Аверьянова по сигналу с мобильного телефона.

В результате действий Аверьянова один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Сам Аверьянов утверждает, что предприятие у него «отобрали» и намеренно разорили. В то же время бывшие подчиненные Аверьянова говорят, что он уже давно занесен в «черные списки» работодателей.