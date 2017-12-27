Обама рассказал принцу Гарри, как ему живется после отставки

Барак Обама в опубликованном в среду интервью британскому принцу Гарри рассказал, что после ухода с поста президента США радуется возможности высыпаться и полностью контролировать свой день.

«Я просыпаюсь позже. И, конечно, прекрасно иметь возможность полностью контролировать свой день, чего у меня не было, когда я был президентом. Тогда у меня был... плотный график. Сейчас я просыпаюсь, принимаю решение о том, как я хочу провести время и что мне нужно сделать. Я чувствую себя свободным. И у меня появилась возможность глубже погрузиться в какие-то вопросы», – передает РИА «Новости» слова Обамы.

Он рассказал, что может себе позволить после пробуждения 45 минут разговаривать с женой, потом готовить долгий завтрак и только после этого приступать к делам.

Обама отметил, что изменения коснулись его рабочего графика. Вместе с тем, он продолжает думать о будущем страны и ее граждан.

«Для меня многое изменилось, но я все равно продолжаю думать о важных вопросах. Я хотел бы, чтобы дети имели доступ к образованию, чтобы все, кто в этом нуждается, нашли работу и получали достойное вознаграждение. Конечно, у меня теперь нет тех инструментов, которыми я располагал в годы президентства. Но многое сейчас повышает мою мотивацию», – признался Обама.



Он заявил также, что скучает по работе. «Больше всего я скучаю по моей команде, мне ее не хватает. Не хватает и интенсивности в работе, когда ты знал, что, решая вопросы каждый день, ты делал что-то для людей. И, конечно, я скучаю по той работе (президентом)», – признался Обама.

Напомним, ранее сын президента США Дональд Трамп-младший опубликовал фотографию с большим печеньем, на котором изображен портрет бывшего американского лидера Барака Обамы.