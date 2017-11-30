В Нафтогазе сочли покупку российского газа выгодной после решения арбитража

Коммерческий директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что решение Стокгольмского суда по иску Газпрома принесло Украине пользу.

По словам Витренко, после решения Стокгольмского суда Украина получила возможность закупать российский газ по рыночной цене без переплаты за транспортировку, передает РИА «Новости Украина».

Между тем на решение о покупке российского газа могут повлиять политические факторы, не исключил топ-менеджер Нафтогаза. «Кроме цены есть еще другие аспекты. Мы все прекрасно понимаем: политика, война...» – сказал он.

Напомним, в Нафтогазе заявляли о победе по иску против Газпрома. Общую выгоду от решения суда украинская сторона оценила в 75 млрд долларов.

В Газпроме, в свою очередь, заявили, что Стокгольмский суд признал действующими основные положения контракта и удовлетворил большую часть требований российской стороны. Зампред правления российского газового гиганта Александр Медведев отметил, что полное удовлетворение судом требований Газпрома к Нафтогазу по условию «бери или плати» привело бы к банкротству не только Нафтогаза, но и Украины.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала решение Стокгольмского суда.