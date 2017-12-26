В Симферополе услышали громкий хлопок после появления странного следа в небе

Жители Симферополя массово сообщают о громком хлопке, который слышали во всех концах города; ему предшествовало появление странного следа на небе, сообщили в соцсетях.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Telegram-канал Mash, предполагая, что след мог появиться от самолета.

Telegram-канал Крыминформ также сообщает о мощном хлопке, слышимом во всех концах города. В центре Симферополя у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.

Жители Симферополя публикуют фотографии извилистого следа на небе в соцсети «ВКонтакте». При этом некоторые утверждают, что видели черную полосу.