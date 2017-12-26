Украина возьмет в кредит у Китая 500 млн долларов

Кабинет министров Украины разрешил Государственному ипотечному учреждению (ГИУ) взять у Китайской национальной корпорации кредит на 500 млн долларов.

Кредит со ставкой 4,5% годовых рассчитан на 15 лет, сообщает Reuters со ссылкой на правительство Украины.

Сообщается, что Китайская национальная корпорация генеральных подрядов (CNCEC) выделит деньги Украине для финансирования госпроекта строительства жилья. CNCEC в ноябре выиграла конкурс, проведенный ГИУ.

Местные власти планируют, что в рамках проекта будут построены более 30 тыс. квартир. Жилье рассчитано в основном для военных и полицейских.

Напомним, в начале декабря Евросоюз отказался выдать Украине 600 млн евро из ранее обещанных кредитов.