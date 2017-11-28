Совфед одобрил закон о ежемесячных выплатах при рождении детей

Российские сенаторы во вторник одобрили президентский закон о ежемесячных адресных выплатах семьям при рождении первого или второго ребенка.

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка предоставляется с 1 января 2018 года, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе.

Размер ежемесячной выплаты предлагается приравнять к размеру прожиточного минимума для детей, который установлен в субъекте РФ за второй квартал предшествующего года. Ежемесячная выплата будет назначаться на один год. По истечении этого срока гражданин должен будет подать новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет, передает РИА «Новости».

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда на реализацию мер господдержки. При этом размер материнского (семейного) капитала будет ежемесячно уменьшаться на сумму ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.

В сопроводительных документах отмечается, что средний размер ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением второго ребенка составит в 2018 году – 10 тыс. 523 рубля, в 2019 году – 10 тыс. 836 рублей, в 2020 году – 11 тыс. 143 рубля. По данным Минтруда, общий объем средств на реализацию закона в 2018 году составит 21,4 млрд рублей. Численность потенциальных получателей выплаты на первого ребенка составит около 339,1 тыс. человек ежегодно.

Одновременно во вторник Совфед одобрил президентский закон, который продлевает программу материнского капитала до конца 2021 года и предоставляет возможность направлять средства маткапитала на оплату платных образовательных услуг дошкольного образования.

В настоящее время право на дополнительные меры господдержки может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Из этого правила законом предусмотрены исключения: до достижения ребенком трех лет средства материнского капитала можно использовать на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, сообщается в документе.

Также законом предлагается установить еще одно исключение, а именно предоставить гражданам возможность направлять средства материнского (семейного) капитала на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, а также на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов.

Напомним, 28 ноября президент Владимир Путин заявил, что с января будущего года в России будет установлена ежемесячная выплата на рождение первого ребенка до полутора лет. Позже в рамках большой пресс-конференции глава государства заявил о продлении программы материнского капитала до 2021 года, субсидирования ставки по ипотечным кредитам для семей, где родился второй или третий ребенок, а также о необходимости срочно решить проблему нехватки мест в яслях.

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Отметим, что на будущий год запланирован еще ряд позитивных изменений в социальной сфере. В частности, в середине декабря Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект по повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Кроме того, правительство России распорядилось с 1 января 2018 года увеличить зарплату работников федеральных учреждений на 4%.