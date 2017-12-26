Присуждены премии в области культуры за 2017 год

Распоряжение о присуждении 12 правительственных премий в области культуры за 2017 год было подписано главой правительства России Дмитрием Медведевым; соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Премии были присуждены «за произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, за создание наиболее талантливых творческих проектов и произведений для детей и юношества», говорится в документе.

Премии, в частности, удостоены режиссер-постановщик Станислав Говорухин, генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, режиссер Андрей Кончаловский, писатель Алексей Варламов.

Также премия посмертно присуждена поэту Евгению Евтушенко.

Министерство культуры обеспечит изготовление почетных знаков и дипломов лауреата премии правительства, а также их вручение и перечисление денежной части премии в размере 2 млн рублей.