Мутко: Ни одного факта приема допинга россиянами в Сочи не установлено

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что ни один факт нарушения российскими спортсменами антидопинговых правил на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи не был установлен.

Он рассказал, что лично был на комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида, где просил объяснить требования относительно якобы существовавшей «господдержке» допинговой системы, передает РИА «Новости».

«Спортсмены обвинены на показаниях и заключениях одного человека. На наш взгляд, ни одного факта нарушения российскими спортсменами в Сочи не было установлено», – заявил Мутко.

5 декабря МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде, но разрешил ей выступление в нейтральном статусе.

Кроме того, комиссия Освальда пожизненно дисквалифицировала многих участников Олимпиады-2014 в Сочи, в том числе бобслеистов Алексея Воеводу и Александр Зубкова, лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, Александра Легкова и Евгения Белова, скелетонистов Александра Третьякова.

Они также лишены олимпийских медалей, а сборная России в итоге опустилась в зачете Олимпиады-2014 на третье место.