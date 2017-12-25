Гидрометцентр предсказал аномальную погоду перед Новым годом

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха по всей России в последнюю неделю 2017 года будет аномально теплой и превысит норму на 8-10 градусов.

«Сейчас погода просто по-сумасшедшему теплая будет в течение вот этого предновогоднего периода. В Москве температура, начиная с завтрашнего дня, на 8-10 градусов выше нормы. Тут ситуация, когда действительно можно считать, что Москва – вся Россия, потому что везде, по всей территории страны температура будет выше нормы. На Урале тоже на 10 градусов выше нормы, на юге Западной Сибири на 12 градусов выше нормы», – цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, в Якутии в середине недели потепление будет колоссальным. Сейчас в региона на 8-10 градусов ниже нормы, а к четвергу Гидрометцентр обещает, что температура превысит норму на 12-14 градусов. «Температура повысится более чем на 20 градусов», – отметил Вильфанд.

Он также озвучил причину аномальной погоды. Из Средиземноморья и Турции в европейскую часть России стал одновременно поступать теплых воздух. В Сибирь тепло идет из южных регионов Азии.

Глава Гидрометцентра предупредил, что на Дальнем востоке ожидаются очень сильные ветра, вплоть до ураганных. «Будет невероятный ветровой режим на Камчатке (45-50 м/с в ближайшие два дня) и на Сахалине (32-38 м/с)», – сообщил Вильфанд.