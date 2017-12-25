Водитель Gelandewagen объявлен в розыск после массовой драки в Сочи

Водителя Gelandewagen, которого подозревают в участии в массовой драке в Сочи, объявили в розыск, сообщают источники.

Драка с участием семи человек произошла ночью в Сочи, в результате потасовки двое человек доставлены в медицинское учреждение, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По информации источника в правоохранительных органах, водитель Mercedes Gelandewagen, который спровоцировал драку, сбив человека на перекрестке, объявлен в розыск. Источник подтвердил, что по подозрению в совершении преступления разыскивается Роман Махмудов.

Ранее в соцсетях появилось видео инцидента в Сочи. Судя по описанию к ролику, драка произошла на улице Воровского в ночь на 22 декабря. Автор видео сообщал, что конфликт возник в магазине между его компанией и молодыми людьми, проезжающими мимо на внедорожнике.

Ссора началась с перепалки в помещении, потом парни начали выяснять отношения на улице. После этого водитель иномарки сбил обидчика.