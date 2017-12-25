Названа реальная цена освобождения похищенных «Боко Харам» школьниц

Нигерийским властям пришлось освободить нескольких главарей и восполнить ресурсы террористической группировки «Боко Харам» в обмен на освобождение похищенных школьниц.

Правительство Нигерии заплатило террористам 1 млн долларов за освобождение 21 девушки в октябре 2016 года. Свобода еще 82 заложниц обошлась властям в 2 млн долларов и освобождение пятерых главарей группировки из тюрьмы, сообщает издание Wall Street Journal.

Остальные девушки, по заявлению террористов, сбежали из плена сами, были освобождены или погибли во время авиаударов.

Нигерийские чиновники считают, что полученные ресурсы позволили «Боко Харам» восстановить свои ресурсы.

Напомним, нигерийская радикальная группировка «Боко Харам» выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. От действий группировки за восемь лет погибли около 20 тыс. людей. В 2014 году «Боко Харам» похитили более 200 школьниц, в 2015 году – еще порядка 40 подростков и молодых мужчин.

Также в 2015 году группировка сменила название на «Исламское государство* в Западной Африке».