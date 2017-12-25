Гватемала вслед за США решила перенести посольство в Иерусалим

Президент Гватемалы Джимми Моралес в воскресенье объявил о решении перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим вслед за аналогичными действиями американских властей.

Моралес рассказал, что такое решение принято по итогам разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. «Сообщаю, что я дал инструкции министру иностранных дел начать соответствующие действия, чтобы так и было (чтобы посольство Гватемалы было перенесено в Иерусалим – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова РИА «Новости».

На прошлой неделе ГА ООН приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля.

6 декабря американский президент Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последствиях такого решения.