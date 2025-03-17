ВСУ атаковали деревни в Белгородской области

Шесть деревень Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что шесть населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины, пишет ТАСС. По предварительной информации, пострадавших нет.

В селе Тишанке Волоконовского района дрон атаковал здание социального объекта, в результате чего была повреждена кровля. В поселке Красная Яруга из-за детонации беспилотника был посечен легковой автомобиль.

Также было нанесено значительное повреждение грузовому автомобилю в хуторе Фищеве после атаки дрона. В Нечаевке дрон сдетонировал рядом с производственным предприятием, повредив его фасад. В Валуйском округе детонация FPV-дрона нанесла ущерб ограждению частного домовладения.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал частный дом, выбив окна и повредив фасад. Губернатор отметил, что информация о последствиях данных атак уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотниками объекты в Астраханской области, что привело к возгоранию и травме одного человека, доставленного в больницу.

В Запорожской области дроны ВСУ атаковали электроподстанцию в селе Бурчак, оставив без электроснабжения более 750 абонентов, однако обошлось без жертв и пострадавших.

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по молокозаводу в Каменке-Днепровской, уничтожив его цех, но информации о пострадавших нет.