ВСУ атаковали беспилотниками объекты в Астраханской области

ВСУ попытались атаковать ТЭК Астраханской области, пострадал один человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ночь на 17 марта Вооруженные силы Украины предприняли массированную атаку с использованием беспилотников на объекты в Астраханской области. Среди целей был объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК), где в результате падения обломков дронов произошло возгорание. Губернатор региона Игорь Бабушкин проинформировал в своем Telegram-канале, что один человек получил ранения.

По словам Бабушкина, рабочие смены на пострадавших объектах были заранее эвакуированы, а средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны работали в штатном режиме. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Губернатор также сообщил, что ситуация в регионе находится под контролем. Специалисты экстренных служб уже приступили к устранению последствий атаки и ликвидации возгорания, чтобы обеспечить безопасность на территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неразорвавшуюся часть БПЛА нашли на территории завода в Железногорске. В ночь на 16 марта перехватили и уничтожили 31 украинский дрон над регионами России. Беспилотники атаковали Воронежскую и Ростовскую области.