В начале 90-х Лимонов писал о необходимости такого лидера, который «остановит эпидемию малодушия» и прекратит смутные времена. Это человек «плоть от плоти и кровь от крови народной», он должен стараться «не для себя, но для блага государства». «Естественный вождь». Он предугадал Путина до Путина.0 комментариев
ВСУ атаковали беспилотниками объекты в Астраханской области
ВСУ попытались атаковать ТЭК Астраханской области, пострадал один человек
ВСУ предприняли попытку массированной атаки беспилотниками на объекты в Астраханской области, в результате чего произошло возгорание и пострадал один человек, который был доставлен в больницу.
В ночь на 17 марта Вооруженные силы Украины предприняли массированную атаку с использованием беспилотников на объекты в Астраханской области. Среди целей был объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК), где в результате падения обломков дронов произошло возгорание. Губернатор региона Игорь Бабушкин проинформировал в своем Telegram-канале, что один человек получил ранения.
По словам Бабушкина, рабочие смены на пострадавших объектах были заранее эвакуированы, а средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны работали в штатном режиме. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Губернатор также сообщил, что ситуация в регионе находится под контролем. Специалисты экстренных служб уже приступили к устранению последствий атаки и ликвидации возгорания, чтобы обеспечить безопасность на территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неразорвавшуюся часть БПЛА нашли на территории завода в Железногорске. В ночь на 16 марта перехватили и уничтожили 31 украинский дрон над регионами России. Беспилотники атаковали Воронежскую и Ростовскую области.