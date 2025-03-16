ВСУ атаковали электроподстанцию в Запорожье дронами

Более 750 абонентов остались без света после атаки ВСУ на энергосистему Запорожья

Tекст: Денис Тельманов

Электроподстанция в селе Бурчак Михайловского района Запорожской области подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны украинских вооруженных сил, передает ТАСС.

В результате атаки более 750 абонентов остались без электроснабжения. Вице-губернатор Запорожской области Антон Тицкий уточнил в своем телеграм-канале, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось об атаках ВСУ на другие объекты в регионе. Администрация Каменско-Днепровского муниципального округа заявила о разрушении цеха молокозавода в результате артиллерийского удара. Кроме того, дроны атаковали пожарную часть в прифронтовом городе, а также был нанесен удар по газопроводу низкого давления в Каменке-Днепровской, что оставило без газа 217 абонентов.

Бэкграунд (760 знаков)

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли артиллерийский удар по молокозаводу в Каменке-Днепровской (Запорожская область), уничтожив его цех, информации о пострадавших нет. Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ атакуют мирных жителей Двуречной Харьковской области при попытке эвакуации, используя дроны для наблюдения. В результате обстрела Суджанского района Курской области пострадали трое эвакуированных жителей, в том числе 12-летний подросток, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.