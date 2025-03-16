ВСУ атаковали электроподстанцию в Запорожье дронами

  • Новость часаХуситы атаковали авианосец США в Красном море
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия уладила одну из неразрешимых проблем Средней Азии
    Украина объявила «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона
    Эксперт назвал счастливым сумасшествием слова Макрона о «миротворцах» на Украине без согласия России
    Нижегородский военкомат начал разыскивать Марка Эйдельштейна
    Офицеры из стран НАТО оказались в окружении в Курской области
    Уолтц: Киев откажется от части территорий в обмен на гарантии безопасности
    Ушаков сообщил о готовности России к встрече Путина и Трампа
    В Запорожской области ликвидирован один из главарей «Правого сектора»
    Опрос: Среди американцев растет разочарование ситуацией в экономике
    Мнения
    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    19 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    58 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    25 комментариев
    16 марта 2025, 23:09 • Новости дня

    ВСУ атаковали электроподстанцию в Запорожье дронами

    Более 750 абонентов остались без света после атаки ВСУ на энергосистему Запорожья

    Tекст: Денис Тельманов

    В Запорожской области электроподстанция в селе Бурчак подверглась атаке дронами со стороны ВСУ, в результате чего без электроснабжения остались более 750 абонентов, однако жертв и пострадавших удалось избежать.

    Электроподстанция в селе Бурчак Михайловского района Запорожской области подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны украинских вооруженных сил, передает ТАСС.

    В результате атаки более 750 абонентов остались без электроснабжения. Вице-губернатор Запорожской области Антон Тицкий уточнил в своем телеграм-канале, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

    Ранее сообщалось об атаках ВСУ на другие объекты в регионе. Администрация Каменско-Днепровского муниципального округа заявила о разрушении цеха молокозавода в результате артиллерийского удара. Кроме того, дроны атаковали пожарную часть в прифронтовом городе, а также был нанесен удар по газопроводу низкого давления в Каменке-Днепровской, что оставило без газа 217 абонентов.

    Бэкграунд (760 знаков)

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли артиллерийский удар по молокозаводу в Каменке-Днепровской (Запорожская область), уничтожив его цех, информации о пострадавших нет. Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ атакуют мирных жителей Двуречной Харьковской области при попытке эвакуации, используя дроны для наблюдения. В результате обстрела Суджанского района Курской области пострадали трое эвакуированных жителей, в том числе 12-летний подросток, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    16 марта 2025, 13:52 • Новости дня
    Офицеры из стран НАТО оказались в окружении в Курской области

    Подполье сообщило о 30 офицерах из стран НАТО, попавших в окружение в Курской области

    Офицеры из стран НАТО оказались в окружении в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около 30 офицеров стран НАТО оказались в окружении в Курской области, где они, по имеющимся данным, занимались командованием войсками и корректировкой ударов, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

    По его словам, около 30 офицеров из стран НАТО оказались в окружении в Курской области, передает РИА «Новости». Лебедев добавил, что эти офицеры занимались координацией войск и обработкой разведданных.

    Он отметил, что офицеры корректировали удары вглубь территории России, используя данные, поступающие от спутников НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России полностью освободили Суджу в ходе проведения специальной военной операции. Вооруженные силы Украины ранее использовали запрещенные кассетные боеприпасы против мирных граждан, что нарушает международные договоренности. В Курской области за сутки сдались в плен 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

    Коментарии (79)
    16 марта 2025, 19:32 • Новости дня
    Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона

    Украина озвучила красные линии в переговорах с Россией

    Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона
    @ РИА Новости

    Tекст: Игорь Иножарский

    Украинские официальные лица сообщили британской The Independent, что они смирились с тем, что нынешние линии фронта будут заморожены на время перемирия и что Россия удерживает часть территории, пока действует режим прекращения огня, но уступка любой дополнительной территории станет красной чертой для Киева.

    Как пишет The Independent, Украина определила ряд принципиальных позиций в переговорах по мирному соглашению с Россией. В частности, Киев не намерен уступать дополнительные территории, несмотря на требование Владимира Путина признать четыре новых региона России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области), частично освобожденные за время спецоперации.

    Украина также требует возвращения тысяч детей, якобы похищенных Россией, и гражданских лиц, якобы незаконно удерживаемых и не рассматриваемых как военнопленные. Важным условием для Украины остаются международные гарантии безопасности на случай, если Россия нарушит условия перемирия.

    Украинские источники выразили недоверие к намерениям Москвы, утверждая, что предложения России – это лишь тактика затягивания времени. В частности, Путин ставит условия, чтобы Украина не могла перевооружаться и получать военную помощь от Запада во время перемирия.

    Соединенные Штаты, по словам госсекретаря Марко Рубио, обсуждали возможность территориальных уступок, но украинские власти заявляют, что это для них неприемлемо. «Нереально требовать полного отказа от Запорожья или Херсона – это неприемлемо для нас», – указали украинские представители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине, указав на необходимость продолжить консультации по сути. Политологи прокомментировали, что Москва не в том положении, чтобы просто принимать американские предложения без условий, и что Владимир Путин согласен на перемирие, но с нюансами. Западные СМИ охарактеризовали заявление Путина как стремление к собственной версии Версальского договора 1919 года, подчеркивая, что Москва может влиять на повестку мирных переговоров благодаря успехам на фронте.

    Коментарии (33)
    16 марта 2025, 11:42 • Видео
    Китай проиграл США важную битву

    В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    Коментарии (0)
    16 марта 2025, 06:57 • Новости дня
    Ульянов оценил планы организовать коалицию для отправки «миротворцев» на Украину

    Ульянов подверг критике планы Франции и Британии организовать коалицию для отправки «миротворцев» на Украину

    Ульянов оценил планы организовать коалицию для отправки «миротворцев» на Украину
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил недоумение в связи с тем, что Франция и Великобритания почему-то решили, будто европейские военные подходят в качестве «миротворцев» для урегулирования конфликта на Украине.

    Ульянов отметил в Telegram, что Франция и Великобритания хотят организовать «коалицию желающих служить на Украине в качестве «миротворцев». «Почему они считают, что они лучше подходят для данной ситуации, чем миротворцы из стран Глобального Юга?» – заявил он. При этом он выразил сомнения в том, что на Украине вообще требуется присутствие миротворцев.

    Напомним, Ульянов прокомментировал британские заявления о том, что Москва не сможет заблокировать отправку «миротворцев» на Украину. Он пояснил, что другие страны могут прислать войска на Украину, но считать их «миротворцами» Россия не будет. По его словам, такие «воинские контингенты будут иметь другой, гораздо более рискованный статус (не миротворческий)».


    Коментарии (20)
    16 марта 2025, 17:28 • Новости дня
    Уолтц: Киев откажется от части территорий в обмен на гарантии безопасности
    Уолтц: Киев откажется от части территорий в обмен на гарантии безопасности
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине может включать уступку территорий в обмен на гарантии безопасности.

    Уолтц заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине будет предусматривать отказ Киева от части территорий в обмен на будущие гарантии безопасности. Это заявление прозвучало в интервью телеканалу ABC News, где Уолтц ответил на вопрос о возможном сценарии разрешения конфликта, передает ТАСС.

    Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве сообщил о сокращении разногласий между сторонами по украинскому урегулированию.

    Коментарии (16)
    16 марта 2025, 13:02 • Новости дня
    Группировка войск «Север» нанесла поражение ВСУ в Курской и Сумской областях
    Группировка войск «Север» нанесла поражение ВСУ в Курской и Сумской областях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Войска группировки «Север» нанесли значительные потери ВСУ в Курской и Сумской областях, уничтожив более 220 военнослужащих и значительное количество техники, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канал Минобороны сообщается, что российские войска группировки «Север» провели успешные наступательные действия против ВСУ в Курской и Сумской областях. В результате ударов были разгромлены механизированные и десантно-штурмовые бригады, а также подразделения территориальной обороны в населенных пунктах Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

    Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника. Основные боевые действия проходили в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево, Запселье, Локня и Олешня в Курской области, а также в ряде населенных пунктов Сумской области, включая Басовку, Беловоды и другие, уточнили в ведомстве.

    За последние сутки ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, а также технику, включая танк, два бронетранспортера и три артиллерийских орудия. Также был уничтожен пункт управления БПЛА. Общие потери противника на Курском направлении за все время боев составили более 67 850 военнослужащих и значительное количество техники, включая 394 танка и 317 боевых машин пехоты. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, подчеркнули в Минобороны.

    Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ потеряли более двух тысяч военных в Курской области за неделю.

    Накануне офицер 22-го мотострелкового полка с позывным «Витязь» сообщил, что украинское подразделение численностью более 100 человек оказались в окружении в районе западнее Суджи в Курской области, где по ним ведет огонь артиллерия.

    Напомним, российская армия за неделю освободила 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, село Новенькое в Сумской области, а также населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь, Новомарково и Горькое в ДНР.

    Коментарии (0)
    16 марта 2025, 04:15 • Новости дня
    «Миротворческая» коалиция решила сосредоточиться не на «миротворцах» для Киева

    «Миротворческая» коалиция решила сосредоточиться не на отправке войск на Украину, а на укреплении ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» собирается сосредоточиться в первую очередь на укреплении вооруженных сил Украины, а не на размещении «миротворческих сил», пишет Daily Telegraph со ссылкой на источники.

    «Есть понимание, что после достижения мира на Украине страны коалиции должны укрепить ВСУ для поддержания мира», – заявил военачальник одной из европейских стран.

    Как пишет Daily Telegraph, западные страны пока не достигли конкретных договоренностей о размещении каких-либо войск на Украине, передает ТАСС.

    Указывается, что западные страны могут после завершения конфликта на Украине патрулировать украинское воздушное пространство и разместить корабли в Черном море для обеспечения безопасности. Также может проводиться обучение ВСУ на территории Украины. Для реализации этих планов «коалиции желающих» потребуется около 30 тыс. военнослужащих.

    В то же время источник издания указал, что на данный момент никакие решения по военной поддержке в рамках возможной «миротворческой» миссии не приняты. Газета добавила, что нет уверенности в возможности размещения крупного воинского контингента, учитывая нежелание США участвовать в этой инициативе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что западные страны начали обсуждать детали отправки миротворческих сил на Украину, военачальники из стран «коалиции желающих» соберутся в Лондоне 20 марта.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России.

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указывал, что такие «воинские контингенты будут иметь другой, гораздо более рискованный статус (не миротворческий)».

    Коментарии (9)
    16 марта 2025, 18:47 • Новости дня
    Зеленский уволил главу Генштаба Украины Баргилевича

    Зеленский уволил Баргилевича с поста главы Генштаба ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ, уволив с должности Анатолия Баргилевича.

    Баргилевич, занимавший этот пост, теперь перейдет на должность главного инспектора Министерства обороны Украины, передает украинское издание «Страна» со ссылкой на указ Зеленского.

    На место главы Генштаба ВСУ назначен Андрей Гнатов, ранее занимавший должность заместителя начальника Генштаба Украины.

    Ранее уволенный генерал-майор ВСУ Дмитрий Красильников (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) был отправлен в батальон резерва после неожиданного увольнения без объяснения причин.

    До этого новым командующим оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» стал Михаил Драпатый. Ранее этот же генерал возглавил Сухопутные войска. По мнению экспертов, изменения связаны с рисками для противника, которые возникли после освобождения российскими войсками Великой Новоселки. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли ВСУ очередная перестановка командиров.

    Коментарии (7)
    16 марта 2025, 10:17 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ потеряли за неделю более 2 тыс. военных в Курской области

    Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области за неделю

    Минобороны: ВСУ потеряли за неделю более 2 тыс. военных в Курской области
    @ Russian Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ потеряли более 2 тыс. военных в Курской области за неделю, сообщает Минобороны.

    Более двух тысяч украинских военных были потеряны за неделю в Курской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Министерства обороны России. С 8 по 14 марта российские войска освободили 31 населенный пункт, включая Суджу, Викторовку, Николаевку и другие. В этот период потери ВСУ составили более 2040 военных, 30 человек сдались в плен.

    Помимо людских потерь, украинские силы лишились значительного количества техники. Сообщается о потере семи танков, 19 боевых машин пехоты (БМП), 24 бронетранспортеров и 55 боевых бронированных машин. Также уничтожены 96 автомобилей, 30 артиллерийских орудий, две самоходные артиллерийские установки Paladin, семь минометов и пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1».

    В ходе боевых действий были также потеряны 37 пунктов управления беспилотниками и пять складов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам, которые освободили Суджу и прилегающие населенные пункты в Курской области. Российские войска за неделю освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР. Сообщалось, что выживших в Курской области военных ВСУ придется выковыривать из-под земли.

    Коментарии (2)
    16 марта 2025, 07:45 • Новости дня
    Макрон не исключил получения Киевом дополнительных истребителей Mirage
    Макрон не исключил получения Киевом дополнительных истребителей Mirage
    @ Ssgt. Corey Hook/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина может получить дополнительные истребители Mirage, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Как пишет Parisien, которой Макрон дал интервью, он «не исключает» такой возможности. При этом поставка истребителей возможна и со стороны «третьих стран, которые их используют», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех заявил о значительном отставании истребителей Mirage 2000 от российских Су-35С и МиГ-31. Глава управления коммуникаций командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил о беспомощности украинских ВВС перед российскими истребителями Су-35.


    Коментарии (2)
    16 марта 2025, 10:51 • Новости дня
    Стало известно о готовящемся окружении армией России Купянска

    ВС России подошли на 7 км к Купянску для окружения украинских войск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продвигаются для окружения украинских сил в Купянске, до города остается менее 7 км, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

    По его словам, российские военные начинают окружение Купянска в Харьковской области, сообщает ТАСС. Ганчев отметил, что российские войска расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол и продвигаются восточнее на левом берегу. Целью является взятие города в окружение и зачистка от украинских подразделений.

    «Наши войска закрепляются на северной и восточной территориях от Купянска, они расширяют зону влияния для дальнейшего наступления», – заявил Ганчев. Он добавил, что до города остается около семи километров. Ганчев выразил уверенность, что ближайшие действия российской армии приведут к освобождению города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области, а затем взяли под контроль более километра берега реки Оскол, на фоне чего ВСУ атаковали позиции ВС России под Купянском.

    Коментарии (2)
    16 марта 2025, 18:13 • Новости дня
    Эрдоган поддержал инициативы США по миру между Россией и Украиной

    Эрдоган заявил о поддержке Турцией шагов Трампа для прекращения конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил поддержку инициативам американского лидера, направленным на прекращение войны между Россией и Украиной.

    Эрдоган в телефонном разговоре с Трампом обсудил важные вопросы двусторонних отношений и текущие региональные проблемы. Эрдоган отметил необходимость укрепления сотрудничества между странами, особенно в новых условиях, и подчеркнул важность солидарности и искренности, передает Anadolu.

    Президент Турции выразил полную поддержку инициативам Трампа по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Эрдоган заявил, что Турция всегда стремилась к справедливому и прочному миру и продолжит свои усилия в этом направлении. Он также подчеркнул важность консультаций между Турцией и США по всем значимым вопросам.

    Кроме того, Эрдоган уделил внимание ситуации в Сирии, подчеркнув необходимость совместных усилий для восстановления стабильности в регионе. Турецкий лидер акцентировал внимание на важности снятия санкций против Сирии и создания условий для безопасного возвращения сирийских граждан на родину.

    Эрдоган также отметил, что Турция ожидает от США шагов по борьбе с терроризмом с учетом турецких интересов. В рамках оборонного сотрудничества Эрдоган подчеркнул необходимость снятия санкций CAATSA и завершения процесса закупки F-16, а также возвращения Турции в программу F-35.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине в 2025 году, заявив о намерениях приложить все усилия для обеспечения справедливого мира.


    Коментарии (3)
    16 марта 2025, 16:27 • Новости дня
    NYT написала о скором завершении украинского вторжения в Курскую область

    The New York Times написала о скором завершении украинского вторжения в Курскую область

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска отступили из большинства захваченных территорий Курской области России, оставив под своим контролем лишь узкую полоску земли вдоль границы. Американские СМИ прогнозируют скорое окончание украинского вторжения.

    По словам военных аналитиков, украинские войска покинули почти всю территорию Курской области, за исключением небольшого участка, поскольку их многомесячная кампания по вторжению в Курскую область близится к завершению из-за контратак Москвы, передает The New York Times.

    По данным финского военного аналитика Паси Паройнена из Black Bird Group, «конец битвы приближается», хотя независимая проверка оставшихся под контролем Украины территорий невозможна, пишет издание. Издание также указывает, что солдаты отмечают ожесточенные бои в регионе, а за последнюю неделю украинские войска отступили из большинства деревень в Курской области.

    Ситуация в Курской области для украинских войск теперь связана не столько с удержанием российской территории, сколько с контролем над оборонительными позициями в Сумской области, пишет NYT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России полностью освободили Суджу в ходе проведения специальной военной операции. Вооруженные силы Украины ранее использовали запрещенные кассетные боеприпасы против мирных граждан, что нарушает международные договоренности. В Курской области за сутки сдались в плен 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

    Коментарии (848)
    16 марта 2025, 14:57 • Новости дня
    Подозреваемому в убийстве националиста Ганула в Одессе предъявлено обвинение

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская прокуратура предъявила обвинение старшему лейтенанту ВСУ в убийстве националиста Демьяна Ганула, причастного к трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

    По данным издания «Общественное. Новости», на которое ссылается ТАСС, прокуратура Украины предъявила обвинение в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием 46-летнему старшему лейтенанту Вооруженных сил Украины. Подозреваемый был объявлен в розыск 23 февраля за дезертирство.

    Прокуратура требует его ареста без права на залог, обвиняя в убийстве националиста Демьяна Ганула, который был причастен к сожжению людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, радикального националиста Демьяна Ганула застрелил дезертир Вооруженных сил Украины в Одессе. Полиция Украины задержала подозреваемого в убийстве Ганула, который являлся одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе.

    Коментарии (4)
    16 марта 2025, 11:11 • Новости дня
    Очевидец сообщил о гибели жителя Курахово после издевательств ВСУ

    Очевидец сообщил об убийстве ВСУ жителя Курахово после исполнения гимна Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительница Курахово Альбина рассказала о трагической гибели местного жителя, которому украинские военные приказали исполнить гимн Украины, после чего убили.

    По ее словам, украинские военные заставили одного из местных жителей исполнить гимн Украины, стоя на коленях, сообщает РИА «Новости». После этого мужчину убили.

    Альбина, рассказала, что она и ее знакомая наблюдали за происходящим через окно. Она отметила, что они боялись за свою жизнь, опасаясь, что солдаты могут их заметить и убить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетили город Курахово для обсуждения вопросов восстановления города и оказания помощи местным жителям.

    До освобождения Курахово вооруженными силами России Украина вывезла оборудование с местной теплоэлектроцентрали.

    Вооруженные силы Украины устроили охоту на мирных жителей в Курахово с помощью дронов.

    Коментарии (0)
    16 марта 2025, 11:29 • Новости дня
    ВС России освободили 70 населенных пунктов в Харьковской области

    Российские военные освободили 70 населенных пунктов в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска освободили порядка 70 населенных пунктов в Харьковской области, из которых 10 были освобождены с начала 2025 года, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

    Как передает ТАСС, Ганчев сообщил, что с начала 2025 года российские войска освободили десять населенных пунктов в Харьковской области. Всего, по его словам, в регионе были освобождены порядка 70 населенных пунктов, из которых 34 находятся под административным контролем Харьковской ВГА.

    Ганчев рассказал, что в 34 населенных пунктах администрация может на постоянной основе поддерживать население, доставляя гуманитарные грузы. В то же время в серой зоне остаются 10 населенных пунктов, откуда осуществляется эвакуация населения.

    Он отметил, что на территории, контролируемой администрацией, проживает около 1,5 тыс. человек, главным образом в Купянском районе. Количество постоянно меняется из-за миграции: одни жители покидают район на зиму, другие прибывают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали позиции российских войск под Купянском, что стало частью продолжающегося конфликта в регионе. Российские силы взяли под контроль более километра берега реки Оскол, укрепляя свои позиции в этом районе. Также сообщалось, что российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области.

    Коментарии (0)
    Главное
    Зеленский уволил главу Генштаба Украины Баргилевича
    Эрдоган поддержал инициативы США по миру между Россией и Украиной
    Глава Пентагона пообещал «беспощадные» удары по хуситам
    США прекратили финансирование «Радио Свобода»
    Вучич: В ходе протестов в Белграде уничтожено более 100 тракторов
    На радиостанциях «Голоса Америки» вместо новостей включили музыку
    В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за самовыгул собак

    США и ЕС поругались из-за выпивки

    Президент США Дональд Трамп возмутился тем, что Евросоюз смеет вводить высокие пошлины на американский виски. В сердцах он пригрозил, по сути, запретом на закупку главного алкогольного европейского товара – французских, итальянских, испанских и других европейских вин. Производители алкоголя двух континентов в шоке, что стали разменной монетой в торговой войне. Кто выиграет, а кто проиграет в этом противостоянии? Подробности

    Перейти в раздел

    Для перемирия с Украиной требуется решить самое главное

    «Москва не в том положении, чтобы просто принимать американские предложения без всяких условий». Такими словами политологи комментируют реакцию российского руководства на мирные инициативы Дональда Трампа. Владимир Путин согласен на перемирие, но «есть нюансы». О чем идет речь и почему это имеет принципиальное значение? Подробности

    Перейти в раздел

    Выживших в Курской области военных ВСУ придется выковыривать из-под земли

    Владимир Путин заявил, что вскоре у военных окруженной в Курской области группировки ВСУ останется только два выхода – сдаться или умереть. Как отмечают эксперты, отдельные потерявшие командование группы боевиков попытаются выжить в одиночку и их придется выковыривать из подвалов и оврагов. Какие еще задачи стоят сейчас перед российской армией при освобождении Курской области? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия уладила одну из неразрешимых проблем Средней Азии

    «Договориться получилось лишь тогда, когда надавила Москва». Такими словами политологи объясняют причины того, что в Средней Азии разрешен конфликт, длившийся десятилетиями, регулярно доводивший до вооруженных стычек и даже грозивший новой войной в регионе. О чем идет речь и почему это имеет значение в том числе и для благополучия нашей страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    • Революция в Сербии: чего ждать?

      На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

    • Вместо перемирия Украина получила разгром

      Президент России Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине. По сути, это указание на необходимость продолжить консультации. Одновременно с этим ВС РФ вплотную приблизились к полному освобождению Курской области от захватчиков.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............