В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.4 комментария
ВСУ уничтожили молокозавод в Каменке-Днепровской артиллерией
ВСУ нанесли артудар по молокозаводу в Каменке-Днепровской, разрушив цех
Украинские войска нанесли артиллерийский удар по молокозаводу в Каменке-Днепровской (Запорожская область), уничтожив его цех, информации о пострадавших нет.
Украинские войска нанесли артиллерийский удар по цеху молокозавода в городе Каменка-Днепровская (Запорожская область), сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию местного округа. В результате атаки предприятие было разрушено. Экстренные службы находятся на месте происшествия для устранения последствий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска обстреляли город Каменка-Днепровская в Запорожской области, при этом информации о пострадавших не поступало. В Каменке-Днепровской две женщины скончались в больнице после обстрела рыбного цеха украинскими военными. Больница в городе Каменка-Днепровская подверглась атаке четырех дронов, которые нанесли значительный ущерб фасаду, аптеке и приемному покою.