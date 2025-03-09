Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.0 комментариев
ВСУ атаковали больницу в Запорожской области четырьмя дронами
Больница в городе Каменка-Днепровская Запорожской области подверглась атаке четырьмя дронами, которые нанесли значительный ущерб фасаду, аптеке и приемному покою.
Украинские дроны-камикадзе атаковали больницу в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Владимира Рогова, председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, заявил об этом в своем Telegram-канале.
«В городе Каменка-Днепровская бандеровцы нанесли удары дронами-камикадзе по больнице и недействующей вышке связи», – написал Рогов. Атака четырьмя беспилотниками повредила фасад хирургического отделения, аптеку, приемный покой и автомобиль.
В центре города также был обнаружен неразорвавшийся боеприпас, для обезвреживания которого вызваны взрывотехники.
Ранее украинские войска восемь раз атаковали населенные пункты ДНР на горловском направлении, выпустив 24 боеприпаса, при этом жертв и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.